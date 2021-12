Símbolo nacional, feijão é tema de seminário em Salvador

Ao lado do arroz, ele virou um clássico na mesa do brasileiro. Mas também aparece em outras combinações, de várias formas, tamanhos, cores e sabores. Assim, o feijão caiu no gosto de boa parte da população e virou um alimento símbolo do país. Não à toa, ele foi escolhido como tema do IX Seminário do Museu de Gastronomia Baiana, nos dias 25 e 26 de agosto, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho.



Com o tema Bahia de todos os feijões: histórias, tradições e gastronomia, o seminário vai reunir especialistas de diferentes áreas de atuação para participarem de palestras e mesas redondas, cada uma abordando um assunto relacionado à semente protagonista do evento.

"Neste ano o tema escolhido foi o feijão, dentro de uma perspectiva bem ampla. Sempre buscamos voltar o foco para a gastronomia baiana, e o feijão, evidentemente, no imaginário das cozinhas da Bahia, é muito recorrente e significativo", explica o antropólogo e museólogo curador do Museu de Gastronomia Baiana, Raul Lody.

Além da importância cultural e gastronômica do feijão na cozinha brasileira, outro fator contribuiu para a escolha do tema do seminário. O ano de 2015 foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) como o Ano Internacional dos solos.

"Neste caso, o foco é a agricultura. Então a gente escolheu trabalhar com este alimento. E são mais de 4 mil tipos de feijão no mundo. Você pode encontrar da China à África. É uma leguminosa que dá em todo lugar", salienta Lody.

Jantar

O segundo dia do seminário será dedicado a um jantar, no Restaurante Senac Pelourinho, cujo tema é O feijão na mesa contemporânea. Na ocasião, serão servidas entradas frias e quentes, prato principal e sobremesas, todos feitos à base de feijão.

Os responsáveis pelo cardápio serão os chefs Elmo Alves, Fabricio Lemos, Kátia Najara e Alicio Charot. Cada um deles vai usar a criatividade para imprimir um novo conceito ao feijão.

Para o chef Elmo Alves, o evento será uma oportunidade de mostrar o alimento de formas pouco convencionais. "Acho que este jantar vai desconstruir o conceito do 'feijão com arroz'. Serão entradas e sobremesas, além do prato principal, com o uso de feijão. Ou seja, vai mostrar que há um mundo de possibilidades gastronômicas", observa.

A leguminosa preferida do país vai além de um mero ingrediente para compor um prato. Para o chef Elmo Alves, "o feijão nos dá identidade. Não por acaso, a feijoada foi eleita como o prato nacional. Está na mesa da maioria dos brasileiros. E a nossa intenção é mostrar a riqueza cultural deste alimento que tem a cara do Brasil".

