Virar chef de cozinha está na moda. Então, que tal seu filho virar um "chefinho" por algum tempo? Essa é a proposta das Oficinas de Gastronomia Infantil do Shopping Barra. Até 19 de fevereiro, os pequenos, entre 2 e 12 anos, poderão preparar cupcakes e pizzas.

Eles vão receber os alimentos quase prontos, precisando apenas decorar e rechear e depois se deliciar com o quitute.

A garotada ainda pode se divertir com a Turma do Barrinha, que fará participações durante as tardes de quartas e domingos. O ingresso para a brincadeira custa R$ 15 por 30 minutos.

| Serviço |

O que: Chefinhos Gourmet

Onde: Shopping Barra

Quando: até 19 de feveiro

Quanto: R$ 15,00 por criança

Da Redação

Shopping realiza oficina de gastronomia para crianças

adblock ativo