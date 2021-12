Senac realiza inscrição para talk show sobre gastronomia

O Senac vai realizar um talk show sobre gastronomia brasileira com os chefs de cozinha da instituição no dia 6 de agosto, das 9h às 15h, na Casa do Comércio. O evento "A Formação da Gastronomia Brasileira" é dirigido a profissionais, estudantes de gastronomia e ao público em geral.

"Os participantes vão conhecer as influências das culturas europeia e africana na gastronomia brasileira, e as novas tendências da culinária no mundo contemporâneo", detalha Crystiane Matos, gerente de desenvolvimento pedagógico do restaurante-escola Senac Casa do Comércio.

O talk show reunirá os chefs Jesus Almeida, Elmo Alves, Uelcimar Cerqueira e Edson Santana. A inscrição custa R$ 150 e deve ser feita nas unidades Senac da Casa do Comércio e Pelourinho, de segunda a sexta, das 9h às 16h30. A taxa dá direito a uma entrada no Festival Gastronômico da Culinária Brasileira, incluindo bufê, refrigerante e água.

