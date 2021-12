Senac oferece cursos de gastronomia em shopping de Salvador

Cursos voltados para a área de gastronomia com enfoque em serviços gerais e receitas do período natalino, são oferecidos no mês de dezembro, no Shopping Cajazeiras, em Salvador. Entre os dias 6 e 21 de dezembro, a carreta móvel do Senac estará no estacionamento do shopping, com seis opções dos cursos.

Para quem se interessou, deve ir ao local, no balcão da ação, no piso L1, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 15 horas. Para participar, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência.

Voltado para a especialização de adolescentes e adultos, os cursos oferecem preparação para vagas em restaurantes, cantinas, buffet ou serviço autônomo. As atividades são para estudantes maiores de 16 anos, com grau de escolaridade a partir do ensino médio.

Opções de cursos

Workshop – Panetones e Metrones – Inscrições: R$ 20 | 4 horas de duração.

Dia 06 de dezembro (terça-feira), das 8 às 12h.

Workshop – Preparo de Tortas – Inscrições R$ 20 | 4 horas de duração.

Dia 06 de dezembro (terça-feira), das 14 às 18h.

Curso - Preparo de Sobremesas - Inscrições R$ 70 | 20 horas de duração.

De 07 a 14 de dezembro, das 8 às 12 horas.

Curso – Culinária Natalina – Inscrições R$ 100 | 20 horas de duração.

De 07 a 14 de dezembro, das 14 às 18 horas.

Curso – Salgados para Coquetéis – Inscrições R$ 60 | 20 horas de duração.

De 15 a 21 de dezembro, das 8 às 12 horas.

Curso – Preparo de Pães Natalinos – Inscrições R$ 60 | 20 horas de duração.

De 15 a 21 de dezembro, das 14 às 18 horas.

