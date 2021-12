Senac celebra a culinária mexicana e peruana com Festival Gastrônomico

Neste mês de outubro, durante os dias 18, 19, 24 e 26, o Senac promove o Festival Gastrônomico inspirado na culinária latina. A ação faz parte do programa de intercâmbio cultural e educacional, que tem como finalidade, fomentar o contato dos chefs baianos com a gastronomia do México e Peru, países cujos pratos serão contemplados nos cardápios e buffets servidos no Restaurante Escola Senac Casa do Comércio.

O festival acontece no horário de almoço, com buffet temático, e das 19h às 23h, com pratos a la carte. Nos dias 18 e 19, serão apresentados os pratos e buffet da culinária mexicana. Já nos dias 24 e 26, é a vez da gastronomia peruana.

Mais informações sobre o Festival no site: www.ba.senac.br.

