Saúde Brasil promove festival de comida light na no almoço

Todo ano, mais ou menos nesta mesma época, João Telles costuma dar uns bordejos por Nova Iorque na companhia da esposa Rita Sacramento. É quando ele aproveita para visitar a irmã, que mora por lá, e atualizar o repertório com tendências gastronômicas de uma das cidades mais cosmopolitas do mundo.

Parte dessa experiência volta na mala em forma de livros, utensílios e ingredientes. E, como também é de costume, João compartilha as novidades com os que visitam o Saúde Brasil, seu restaurante especializado em comida natural.

Este ano, o Festival Semana Nova Iorque, como ele prefere chamar, vai de segunda à sexta-feira da próxima semana, somente na hora do almoço.

No cardápio, estão pratos que colocam ingredientes importados lado a lado com produtos regionais. Dessa combinação surge, por exemplo, o filé de tilápia com um toque de caviar de salmão, sobre fritada de flor de abóbora. Ou o frango com mostarda de Dijon e molho de cranberries.

Da fazenda para a mesa



É bom que se diga que a flor de abóbora vem de uma fazenda aqui mesmo na Bahia, assim como banana, graviola, tomates, aspargos, hortaliças e outros ingredientes que também estarão no bufê do restaurante durante o festival.

"Visitei muitas feiras e restaurantes e percebi que o consumo de alimentos orgânicos está cada vez mais presente nos Estados Unidos, inclusive nas grande redes e regiões menos favorecidas", conta Telles.

"Mas a tendência mais recente é o chamado farm to table, movimento gastronômico que incentiva o uso de ingredientes direto da fazenda para a mesa", acrescenta.

Ao mesmo tempo, ele aproveita para incluir nas receitas ingredientes mais difíceis de encontrar por aqui, como cogumelo-concha e sementes de papoula de hemp.

Além dos produtos, entram no preparo as dicas pinçadas em visitas a feiras, mercados, faculdades de gastronomia e aquisição de novos livros sobre comida natural.

