Saúde Brasil acrescenta novos pratos ao cardápio

Quando montou o restaurante Saúde Brasil, em 1988, no bairro da Graça, o chef João Telles tinha um objetivo: fazer pratos saborosos tendo como princípio a utilização de alimentos naturais e saudáveis. De lá para cá, ele se manteve fiel a esta ideia, adicionou um toque gourmet às suas invenções e, agora, acaba de completar 27 anos servindo comida criativa e com saúde.

Para celebrar mais um aniversário, o Saúde Brasil vai renovar o cardápio incluindo novos pratos. Eles só serão anunciados no coquetel de lançamento, nesta quinta-feira, 16, à noite, mas A TARDE já antecipa as novidades. O novo cardápio é composto por paella de pato, shimeji ao pesto, creme de abóbora com lagosta, rondelli de cacau com ricota, rocambole de banana com camarão e cubos de frango ao molho de cupuaçu.

"São pratos que surgiram como frutos de pesquisas que fiz juntamente com a minha equipe [composta por um chef pâtissier, uma chef de cozinha e uma chef saladeira]. Além disso, são feitos com produtos da estação, ou seja, mais abundantes e mais frescos", explica João Telles.

Entre os pratos novos ele destaca dois: a paella de pato e o shimeji ao pesto. O primeiro tem como diferencial o pato "caipira". "Ele não tem hormônio, é criado solto, se alimenta do mato. Isso faz com que seja mais saudável", observa. Já sobre o segundo, Telles chama a atenção para a textura do cogumelo, parecida com a de carne, e para o sabor exótico.

Do campo à mesa

Para ser saudável não basta ser um vegetal rico em vitaminas. Segundo Telles, é preciso um alimento fresco e de procedência. "Por isso estamos partindo desse conceito atual do farm to table (do campo à mesa), que está muito em voga, principalmente no Estados Unidos. O consumidor sabe que aquela comida sai do campo direto para a mesa do restaurante", explica o chef.

Para seguir este conceito, Telles faz questão de enfatizar que sempre recorre aos mesmos fornecedores. Os produtos são extraídos muitas vezes de uma fazenda ou de um sítio de um amigo e, assim, tem um maior controle sobre a manutenção da qualidade e do frescor do alimento.

Além disso, sempre prefere os produtos locais, porque "têm um consumo menor de energia para que esse alimento chegue até você. Quando trabalha com um alimento local, você tem um alimento mais sustentável".

Própria horta

Mas nem todos os produtos do restaurante precisam esperar por uma viagem do campo até a capital. Parte do que vai para alguns pratos é cultivado no próprio estabelecimento.

"Temos uma pequena horta no restaurante. Não conseguimos ser autossuficientes com ela, mas a gente usa. São produtos diferenciados, como mini rúculas ou mini agriões que usamos como baby salads", diz Telles.

Na linha "comida saudável", o Saúde Brasil oferece ainda um cardápio de massas integrais, sopas, tortas e crepes.

adblock ativo