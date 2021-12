Salvador recebe festival de churrasco neste fim de semana

Considerado o maior circuito de churrasco do Brasil, o Festival Carnivoria chega a Salvador neste fim de semana. Pela primeira vez no Norte e Nordeste, o evento acontece durante os dias 3 e 4, no Shopping Paralela, de 12h às 22h.

Com pratos que custam entre R$ 25 e R$ 35, o festival conta com 12 estações comandadas por chefs, voltadas a cortes especiais de carnes e até peixes. A expectativa é receber cerca de 10 mil visitantes, que além de aproveitarem o churrasco, poderão desfrutar de cervejas artesanais e apresentações musicais de rock clássico e blues, ao vivo.

Serão servidas 3 mil toneladas de cortes especiais de carnes bovina, suína, frango, bife ancho, frangos, linguiças defumadas no varal e até peixe. As carnes serão assadas na hora, na brasa ou na lenha. Adeptos do vegetarianismo poderão aproveitar opções de legumes grelhados na brasa, doces artesanais, pão de alho e arroz carreteiro.

Existente há três anos, esta será a primeira vez que o circuito Carnivoria acontece fora da região Sudeste. O festival já passou por diversos municípios do estado de São Paulo e pela cidade do Rio de Janeiro, reunindo entre 10 e 30 mil pessoas num único final de semana por cidade. A estrutura também conta com espaços voltados para crianças e pets.

“O projeto nasceu com o modelo híbrido de steakhouse e açougue, seguindo o modelo barbecue americano com o estilo de feira gastronômica. É um evento alto-astral, feito para quem quer comer bem e se divertir com a família e amigos”, conta Henrique Okuda, idealizador do projeto.

