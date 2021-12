​Salvador recebe ​concurso internacional de Confeitaria

Profissionais e amadores do ramo da confeitaria artística terão a chance de participar de evento internacional sobre o segmento em Salvador. Nos próximos dias 2, 3 e 4 acontece a 4ª edição do Congresso e Concurso Internacional de Confeitaria Artística, o "Bahia Cake Show", no Sheraton da Bahia Hotel.



Em 2016, a organização do "Bahia Cake Show" promete trazer um espetáculo inspirado nos maiores eventos da Inglaterra e Estados Unidos. O evento é uma oportunidade para boleiros, designers, confeiteiros, estudantes de gastronomia e arte, empresários do segmento e o público em geral, interessados em conhecer as técnicas da confeitaria.



Durante os três dias, das 10h às 18h, os participantes terão contato com palestras demonstrativas, workshops práticos e concurso de confeitaria artística, além de acesso a stands de expositores com venda de produtos.



Um time com grandes nomes do Brasil e do mundo estará presente, entre eles Titi Pena, da Argentina; Nhora de la Pava, dos EUA; Rosangela Marinho e Cláudia Thomaz, do Rio de Janeiro; Adalgisa Almeida e Gabriela Almeida, de Minas Gerais; Rodger Trindade, de São Paulo; e Pedro Saulo, da Bahia. Além deles, o evento conta ainda com as participações de Alexandre Bispo, de Pernambuco, que é o Chef Chocolatier.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.bahiacakeshow.com, onde também é possível encontrar informações sobre regulamento, expositores, aulas e congressos.



Serviço



4ª edição do "Bahia Cake Show"

Data: 2, 3 e 4 de maio

Horário: Das 10h às 18h

Local: Sheraton da Bahia Hotel (Av. Sete de Setembro, nº 1537 - Campo Grande)

Inscrições: www.bahiacakeshow.com

