Salvador ganha primeira loja do Nordeste da Espetto Carioca

Salvador vai ganhar a primeira loja no Nordeste da rede de bares e restaurantes Espetto Carioca. O estabelecimento, que vai funcionar no bairro do Rio Vermelho, será inaugurado na próxima quarta-feira, 29.

O cardápio reúne mais de 50 opções de espetos que variam entre tradicionais, premium, passando por sabores vegetarianos, veganos e doces.

Para Leandro Souza, sócio-fundador da marca, o Nordeste é uma região com grande potencial de mercado, tendo Salvador como porta de entrada. "Estudamos a entrada do Espetto no Nordeste há 3 anos e, em paralelo, fomos estruturando o suporte aos franqueados para o Nordeste. Isso tudo nos gera uma ótima expectativa de entrada. Nossa aposta é grande, não apenas em Salvador, mas em toda a região".

adblock ativo