Saiba como preparar a ceia de Natal sem sair da dieta

A ceia de Natal não precisa ser um banquete de calorias. Substituir alguns ingredientes de receitas tradicionais e até mesmo o horário de consumo de determinadas iguarias ajuda a ter uma ceia saudável.

Que tal trocar a batata palha, a maionese e o queijo muçarela do salpicão por cenoura ralada, iorgute e queijo minas? Quem preferir pode optar pelo queijo cottage ou ricota. A sugestão é da nutricionista Tassara Moreira. "Sempre é possível fazer uma ceia mais saudável. Não só no Natal, mas em outras comemorações".

O tradicional peru assado está liberado. "É ótimo porque tem menor teor de gordura. As carnes brancas de um modo geral são mais saudáveis que as carnes vermelhas", afirma a especialista.

Tassara chama a atenção para o molho agridoce que costuma acompanhá-lo. "Por causa da quantidade de açúcar usada no preparo", ressalta a nutricionista. Uma opção, segundo ela, é rechear o peru com abacaxi, uva ou pêssego ou ainda fazer um molho com abacaxi ou maracujá, que harmonizam bem com esse prato.

Outra substituição saudável é usar o limão, o vinagre e a mostarda para temperar a salada em vez daqueles molhos prontos. "As versões prontas vêm com muito glutamato monosódico, uma substância que causa dependência", alerta.

Convenhamos que não faz sentido fazer uma ceia light e se acabar nos panetones trufados e na rabanada, né? Uma alternativa é optar pelas versões integrais ou ainda deixar esses alimentos para o café da manhã, de acordo com a recomendação da nutricionista.

