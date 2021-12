Sabores e saberes que passam de mães para filhas

Diz o ditado que ser mãe é padecer no paraíso. Significa que criar os rebentos é, ao mesmo tempo, alegria e sacrifício. Pode-se dizer o mesmo da relação inversa, a dos filhos com as mães, que nem sempre é um mar de rosas. Agora imagine transportar essa cena do ambiente doméstico para o profissional.

Com Solange e Lívia Curi, isso aconteceu por força das circunstâncias. De um lado, havia uma professora aposentada e doceira nas horas vagas. De outro, estava uma fisioterapeuta frustrada em busca de uma profissão mais prazerosa.

"Tudo começou quando minha filha mais velha casou e não gostamos muito dos doces da festa. Aí propomos fornecer os nossos próprios doces ao buffet", lembra Solange.

Lívia, a filha do meio, era a que mais levava jeito para a coisa. Daí para entrar numa faculdade de gastronomia foi um pulo. E as encomendas não paravam de crescer. "Começamos na casa de minha mãe, depois precisamos alugar um atelier", conta Lívia.

Quase quatro anos depois, elas agora moram no mesmo prédio onde também funciona a empresa Livia Curi Doces Finos. E a produção fica na casa de 3.200 unidades por semana.

Comida artesanal

O caso de Luigina Della Piazza também não é muito diferente. No ramo há mais de 50 anos, há pelo menos 30 ela conta com a ajuda da filha Anapaula na cozinha.

Depois que a família fechou o tradicional restaurante Volare, a parceria continuou na empresa Volare Artezanale, que fornece comida italiana artesanal sob encomenda. "Foi a forma que encontramos de continuar atendendo nossos clientes, mas com mais qualidade de vida", explica a filha.

A dupla também atua ministrando aulas de culinária e prestando consultorias para outros empreendimentos. "Agora, eu é que sou a ajudante dela", brinca a mãe.

O encontro de gerações gera bons efeitos também da Rocca Forneria. A primeira vez que Isabelle deu um pitaco, a mãe Eliana tinha acabado de fazer um risoto de aspargos para a unidade da Pituba. A moça tomou gosto, até decidir buscar formação em Paris, na badalada Le Cordon Bleu. Uma vez de volta ao Brasil, virou sócia da mãe na segunda unidade da casa, na Graça.

"Eu tenho toda uma intuição, mas ela tem uma pegada mais sofisticada. Eu trago a experiência e a maturidade, mas tenho aprendido muito em relação a técnicas", reconhece Eliana.

"Às vezes a gente discute, mas é o normal da relação mãe e filha. Além de conviver e ter uma rotina diária, trabalhar junto é um desafio", concorda Isabelle.

