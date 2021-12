Sabino Silva ganha restaurante especializado em carvão nesta sexta

Um dos locais mais promissores da gastronomia soteropolitana, a rua Professor Sabino Silva (no Jardim Apipema) vai abrir espaço para um novo restaurante nesta sexta-feira, 18. Com o nome de "Carvão", a casa – comandada pelo chef Ricardo Silva e que tem como sócia a empresária Eliane Pinho – terá uma cozinha especializada em brasa. Apesar disso, não se engane, o local não é uma churrascaria.

Segundo o chef, que estudou gastronomia na Argentina e tem como inspiração o também chef Francis Mallmann, o segredo do local é que tudo que vai ao prato passará pelo carvão (da proteína - como carne e frutos do mar - aos legumes e pães feitos na casa).

Um dos destaques, no assunto acompanhamento, é a conserva de maxixe defumado, que combina bem com a carne bovina e a suína (vale a pena quebrar o preconceito e provar). Na questão sobremesa, uma das surpresas é o pudim com toque de fumaça (vai querer comer mais de um).

E este toque de fumaça também estará nos drinques, que são assinados pelo mixologista Junior WM; ou seja, não faltará um ar defumado no menu, que terá uma pegada rústica e, ao mesmo tempo, como propõe os proprietários, "sofisticada e surpreendente". As cartas de vinhos e de cervejas, outro diferencial proposto pelo Carvão, estão a cargo do sommelier Alexandre Takei.

A proposta da casa, por sinal, lembra a do programa culinário “Perto do Fogo”, de Felipe Bronze, que é exibido no canal fechado GNT.

Casa para 80

O espaço, que tem capacidade para 80 pessoas, vai funcionar normalmente de segunda a sábado, das 18h às 23h30; e no sábado e no domingo, no entanto, a casa vai abrir para o almoço, das 12h às 16h.

“A gente vai fazer uma cozinha de ingrediente. Cozinha que preza pela valorização. Por exemplo, é pegar um tomate e transformá-lo, respeitando suas características”, disse Silva, acrescentando que a casa terá curados e embutidos feitos artesanalmente, como o brisket – peito bovino defumado –, o bacon de produção própria e o pato curado na casa.

O projeto de reforma e decoração leva a assinatura do arquiteto José Marcelino. A comunicação visual ficou a cargo da designer paulista radicada em Salvador Magu Atala, irmã do também chef Alex Atala.

