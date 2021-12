Risoto, a arte de transformar o arroz em prato protagonista

O arroz, na culinária brasileira, costuma ser visto como o acompanhante do feijão. É sempre nessa ordem: feijão com arroz, raras vezes o contrário. O arroz é o outro da história, o segundo grão.

Como elemento base de um prato, ele apareceu no Brasil com a imigração italiana, no século 19, com o chamado risoto. Vindo do norte do país europeu, o alimento é feito de arroz arbóreo, que tem o grão maior em relação aos outros, misturado a proteína desejada.

"É uma comida de aproveitamento, tem como princípio a sobra. Comida é algo muito importante e caro, não vamos dispensar nada, e o arroz é barato e é o grão mais consumido do mundo", explica Raul Lody, fundador do Museu da Bahia de Gastronomia.

Com cebola refogada ao azeite de oliva ou manteiga, alho e vinho branco seco ou tinto, forma-se os elementos básicos do risoto, que costuma ser cremoso ao mesmo tempo em que os grãos são durinhos.

Isso pode ser percebido em Salvador em pelo menos três restaurantes: Teco Fusion Food, Risotteria do chef Rui e Riz Bistrot & Risottos.

Esse último está aberto há dois anos e conta com nove opções de risoto.

Lá, o prato mais pedido é o risoto de camarão com coco verde, que vem acompanhado por alho poró frito, coentro e castanha-do-pará (agora chamada de castanha-do-brasil). "É um prato que sacia a fome por ter proteína junto", afirma a chef de cozinha do restaurante, Daniela Santos.

Entre as opções do Riz estão duas vegetarianas. Os preços dos pratos variam entre R$ 45 e R$ 50 e normalmente contam com 180 gramas de arroz e 150 de proteína (exceto os vegetarianos).

Já a Risotteria do chef Rui, que fica em cima do Chez Bernard, existe há dois meses e tem 12 tipos de risoto, com um vegetariano, e preços que variam entre R$ 56 a R$ 85.

Risoto no Festival

Alaranjado e um pouco ácido. Esse é o aspecto do novo risoto consumido em Salvador, que pode ser conferido no restaurante Teco Fusion Food, durante a participação no festival Clube Gourmet Bahia, que dura até amanhã.

O risoto de tomate com peito de frango na manteiga de tomilho, R$ 50, pode passar a fazer parte do cardápio do restaurante também. Acompanhando assim os outros sabores: o de rabanada e abóbora, R$ 41 a R$ 43,70.

"Risoto é um dos primeiros pratos que se aprende a cozinhar", afirma o chef Théo Tapioca, do Teco Fusion Food.

Essa questão parece ser justificada pelo que Raul Lody explicou de se tratar de um prato de aproveitamento. Resumindo a ideia, ele disse: "Abriu a geladeira, tem o quê?"

