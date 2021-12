Rio Vermelho recebe festival de cervejas artesanais no sábado

O Beer Day Salvador, festival de cervejas artesanais, celebra a 5ª edição no próximo sábado, 10. O evento, que é considerado um dos mais importantes da cervejeira na Bahia, acontece das 12h às 20h no bar Bombar, na rua Canavieiras, no bairro Rio Vermelho, em Salvador.

O objetivo do festival é fortalecer a cultura cervejeira, incentivar o consumo de bebidas artesanais e o estímulo de produção criativo-econômica da área.

Os convidados especiais desta edição são a Artmalte, Proa, Mandacaru, BardoBier, Mindubier e Vitrine da Cerveja, que irão oferecer mais de 10 estilos de cervejas artesanais.

Entre as opções, as lager - para iniciantes; cream ale, pilsen, american wheat e summer ale, para apreciadores do estilo mais leve e menos alcoólico; saison, para aqueles com paladar exigente e que gostam do sabor seco; sour, com acidez na medida; os stouts, que oferece sabor torrados semelhante ao café e ao chocolate, além das cervejas India Pale Ale (IPA) e American Pale Ale (APA).

adblock ativo