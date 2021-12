Restaurantes querem seduzir pais no almoço de domingo

É uma unanimidade. No segundo domingo de maio, dedicado ao Dia das Mães, os restaurantes precisam rebolar para dar conta da clientela que escolhe o almoço fora de casa como forma de comemorar o grande dia. Mas vamos combinar: os pais também merecem um agrado no segundo domingo de agosto, não?

"No domingo, normalmente, o almoço já é mais familiar. Sendo Dia dos Pais, pode ser mais especial ainda", acredita Benício Santana, do Pobre Juan. O restaurante figura na lista de sugestões que nós criamos para facilitar a vida de quem quer curtir o paizão em torno de uma boa mesa.

As carnes especiais se destacam no cardápio da casa, com direito a algumas opções de cortes robustos, ideais para compartilhar. Neste domingo, especialmente, os clientes ainda ganham desconto nos vinhos da carta da rede para acompanhar a refeição.

Para quem curte combinar massas com frutos do mar, uma dica está no Ferraz. Os mesmos frutos do mar em forma de moqueca ou combinado com feijões podem ser encontrados no Dona Mariquita. O Marinata, além das massas, não esquece dos que preferem carne de ave.

Se o lema é praticidade e rapidez, um bom bufê tem seu lugar. O do Santo Pesce, no Shopping Barra, aposta na variedade de preparações.

Já os pais que gostam de se sentir meio turistas em sua própria cidade podem almoçar em restaurantes localizados em hotéis como o Vila Galé e o Deville, que estarão com as portas abertas ao público externo neste fim de semana.

