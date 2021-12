Restaurantes ensaiam novos movimentos no 2º semestre

Já eram dois restaurantes conhecidos, em dois museus da cidade. Mas a chef Andréa Nascimento sentiu que tinha fôlego para voar um pouquinho mais alto. E eis que surgiu mais uma unidade do restaurante Solar, agora no Rio Vermelho.

Quem passar pelo novo endereço, na Fonte do Boi, vai perceber que o nome perdeu o "Café" que o acompanhava. "O nome restringia o conceito. Muitas pessoas não sabiam que era um restaurante e iam só para tomar um café e comer uma sobremesa. Queremos aproveitar o momento de abertura de uma nova casa para reforçar o conceito de um lugar onde você pode ir a qualquer momento do dia", justifica a empresária Maíra D'Oliveira, sócia de Andréa na empreitada.

O novo Solar já está recebendo clientes, mas a dupla escolheu a próxima quarta-feira para oficializar a abertura da casa, com um evento restrito a convidados. Será o momento de saborear delícias como a maniçoba, que já faz sucesso nos almoços de sábado, tendo como opção de entrada deliciosos dadinhos de tapioca e queijo coalho, acompanhados de molho agridoce de pimenta.

Também será uma boa oportunidade de conhecer novidades como a tortinha de camarão e batata doce, que ganhou o nome de Dona Flor em homenagem a Jorge Amado, que já esteve na lista de ilustres moradores do bairro.

Comida abençoada

Quem também tem novidades para contar é Murilo Brocchini. Seu Nossa Senhora! continua de frente para o mar, mas agora não mais na Conceição da Praia e sim na Barra. A mudança marca os 30 anos de carreira do chef, que apresenta a nova casa para convidados amanhã, durante uma happy hour.

O conceito continua sendo mais ou menos o mesmo, o de uma gastronomia contemporânea com forte acento autoral. "Vou ter um cardápio fixo, mas com algumas mudanças no fim de semana, puxando mais para o regional", avisa. Onde se lê regional, leia-se pratos como o sarapatel, que é de comer rezando. "Já fiz sarapatel para 500 pessoas em Paris. Posso me gabar mesmo", brinca.

Feijoada e moqueca também estão contemplados no menu, que não deixa de apresentar opções mais cosmopolitas como tornedo de filé mignon ao molho de cogumelos, acompanhado de batata rosti. Além dos pratos mais elaborados, ainda é possível escolher opções mais rápidas de segunda a sexta, durante o "almoço abençoado". "Não quero chamar de executivo", explica o chef.

Sonoridade e prosperidade

Quem passa pelo Pelourinho também já deve ter notado mudanças na fachada do casarão de número 7 da Praça do Cruzeiro de São Francisco. Ao lado da placa do Ramma, repousa uma outra, com o nome Romã. A convivência entre as duas marcas revela o momento de transição, que consolida o fim da sociedade entre Marina Neves e Angela Rabello.

"Não vamos sair dessa linha de comida saudável e nossa inspiração continua sendo a mesma, tanto em relação à culinária quanto na filosofia", revela Angela, que adota novo nome e marca para o restaurante seis anos depois de ter chegado ao Centro Histórico como uma filial do Ramma da Barra.

A mudança só foi oficializada há cerca de duas semanas, depois de encerrada a Copa do Mundo. "Estamos em muitos guias internacionais com o nome antigo. Não trocamos antes para os turistas não estranharem", revela a empresária, que escolheu o novo nome não apenas pela semelhança de sonoridade, mas também pela simbologia que associa a romã à prosperidade.

No buffet por quilo, continuam disponíveis pratos que dispensam o uso de ingredientes industrializados, como enlatados e realçadores de sabor. A novidade é que aumentou o mix de preparações para quem tem restrições alimentares.

"Todos os dias temos algum prato diet e livre de glúten. Também temos opções sem lactose", avisa Angela Rabello. Torta de tofu com vegetais e tortinha de palmito estão entre as receitas salgadas. No rol de doces, novidades como torta de castanha com goiabada, muffin de banana com passas, manjar de coco, mousse de mamão com calda de maracujá.

Até o final do ano, o nome Romã já deve estar reinando absoluto, inclusive com novidades na decoração e no mobiliário do casarão do Pelourinho.

Solar / Rua Fonte do Boi, 24, Rio Vermelho/ (71) 3012-9360

Nossa Senhora! / Che Lagarto Hostels - Av. Oceânica, 84, Barra / (71) 3042-3204

Romã / Praça do Cruzeiro de São Francisco, 7, Pelourinho / (71) 3321-0495

adblock ativo