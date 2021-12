Restaurantes do Pelourinho participam da 4ª edição do Domingos Gastronômicos

As receitas descritas no livro “Arte Culinária na Bahia”, de 1916, de Manuel Querino, podem ser saboreadas em 16 restaurantes do Pelourinho que participam da quarta edição do "Domingos Gastronômicos - Culinária Baiana Original com Arte, por Manuel Querino”, no dia 3 de dezembro. Nos cardápios, entrada, prato principal e sobremesa têm preços de até R$ 50 por pessoa.

"O projeto contribui para a valorização da culinária baiana e também ajuda a movimentar o Centro Histórico, trazendo pessoas que não têm o costume de vir ao Pelourinho. Isso ajuda a superar uma visão negativa desta parte da cidade. Fiquei feliz com o resultado postivo do projeto", afirma Bruno Pascal, do restaurante Villa Bahia, que servirá xinxim de galinha com efó de língua de vaca.

Teatro e Música

Em meio aos sabores gastronômicos, o teatro e a música têm seus lugares garantidos com a “dramaturgia gastronômica”, criada por Aninha Franco, com direção cênica de Rita Assemany, em vários espaços do bairro mais antigo da capital baiana, a partir das 12h30. O ator Carlos Betão interpreta Gregório de Mattos antes de ir para o exílio em Angola; a cantora Wil Carvalho canta “Composições Receitas”, um gênero criado pelo sambista Batatinha; e Mônica Millet fala sobre as lembranças de sua infância na cozinha do Gantois, ao lado da sua avó, Mãe Menininha.

O "Domingos Gastronômicos" é uma das ações do projeto Pelourinho Dia e Noite, que tem o objetivo de "encher de vida e arte o Centro Histórico de Salvador", de acordo com Eliana Pedroso, diretora de Gestão do Centro Histórico, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

"O Pelourinho Dia e Noite contempla ações culturais, com múltiplas linguagens, prestigiando nossos artistas e dando visibilidade ao caldeirão cultural do Centro Histórico, buscando atender a soteropolitanos e visitantes”, afirma Eliana.

