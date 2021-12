Restaurantes atraem público com propostas além do habitual

Entrar no restaurante, escolher um dos pratos do cardápio, comer, pedir a conta e ir embora. Pode até ser assim na maioria das vezes, mas nada impede que seja (deliciosamente) diferente: que o digam os restaurantes que têm investido em propostas inovadoras e ousadas por aqui.

Na praia de Botelho, em Ilha de Maré, quem chega é bem recebido no restaurante Preta: com trilha sonora de vinil de David Bowie ou Vinicius de Moraes, doce de banana ou uma borrifadinha de água de lavanda para refrescar do calor.

Pressa é a palavra proibida no lugar. Depois de comer uma moqueca de camarão de fruta-pão com polpa de coco verde, vale dar uma relaxadinha em uma das redes ou esteiras, tudo com vista pro mar.

"O lance é dar a impressão de estar na casa de um amigo, é pra ficar à deriva", conta Angeluci Figueiredo, que idealizou o lugar junto com o marido, o chef Aurélio Agazzi.

É preciso reservar mesa para ir ao Preta, que funciona no almoço de quinta a domingo. Em noites de Lua cheia, dá para agendar um luau especial, com direito a fogueira e tudo mais.

Especialidade

No restaurante L´Entrecôte de Paris, no Rio Vermelho, a ideia é especialidade. É que o cardápio conta apenas com uma opção de prato principal: o noix d'entrecôte, um corte francês da parte nobre do contrafilé que chega à mesa coberto por um molho secreto e acompanhado de batatas fritas.

O segredo do molho ninguém conta (levam mesmo a sério isso de ser secreto), mas revelam que ele é feito a partir da mistura de 21 ingredientes e que leva 36 horas para ficar pronto.

Gerente do L´Entrecôte, João Evangelista conta que a primeira reação dos clientes é de surpresa com a proposta de oferecer somente um prato no menu. "Depois eles ficam bem contentes! Já temos um público fiel que às vezes volta na mesma semana".

Para ele, a razão do sucesso da proposta está na harmonia das combinações do prato: "O molho é infinitamente saboroso, as batatas são crocantes e a carne é suculenta. É um trio de harmonia que dá essa vontade de voltar", garante.

Tudo natural

No 148 Gastronomia Honesta, no Rio Vermelho, é o natural que dá o tom: os pratos assinados pelos chefs Cláudio Bottino e Laurent Rezette são preparados a partir de ingredientes orgânicos.

A ideia do restaurante é de oferecer slow-food, corrente oposta à fast-food, e que defende a comida como uma celebração. Além disto, apoia os produtores artesanais e respeita a natureza.

