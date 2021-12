Restaurante promove Festival de Frutos do Mar

O restaurante Gattai promove, a partir de segunda-feira, 19, o Festival de Frutos do Mar. O cardápio terá entrada, prato principal e sobremesa e custará R$ 48,90 no almoço e R$ 52,90 no jantar.

Dentre algumas opções, será possível escolho na entrada o Dashi Ise Ebi - um caldinho de lagosta -, e como prato principal o Ise Ebi a Florentina - Lagosta ao molho reduzido de leite de coco e pimentões acompanhado de arroz branco e o Musseline de Batata, com camarões grelhados e nirá.

O festival do restaurante, localizado no Espaço Gourmet do Salvador Shopping, segue até o dia 20 de fevereiro.

