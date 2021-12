Restaurante Gattai lança novo cardápio express

O restaurante Gattai lançou um novo cardápio express exclusivo para o almoço. Entre as novidades, inclusão de entradas e sobremesas, antes encontradas somente no menu À La Carte, e com diversas opções de pratos montados com guarnições já sugeridas pelo Chef.

Na entrada, pode-se escolher o Makimono Especial Mini, maki com molho exclusivo, finalizado com geleia de pimenta rubra levemente adocicado, pelo Mini Gattai, uma das especialidades da casa; além dos tão saborosos Maki Express, tradicional maki de salmão; e o Express Premium, cubos de salmão ao molho teriyaki levemente picante.

Para o prato principal, encontram-se variadas opções de Pescados e Carnes, com destaque para as novas criações, o Duo de Camarão Asiático, camarões empanados e grelhados com yakisoba de vegetais, além do Filé Gattai, o Peixe Gattai, Risoto Oriental e o tradicional Yakisoba.

Já para a sobremesa,em parceria com a QuatroChef's, as sugestões são a Tortinha Twix; Pudim de Tapioca, coberto com calda de caramelo e sorvete de tapioca; Gateau de Abacaxi, com Sorvete de Côco; e o Brownie de Chocolate, com sorvete de creme e coulis de morango.

