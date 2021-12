Restaurante especialista em comida italiana é inaugurado no Rio Vermelho

Foi inaugurado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na noite da quinta-feira, 4, uma nova sede do Restaurante Di Lucca. Em meio a amigos, familiares, clientes, jornalistas e influenciadores digitais, a inauguração reuniu cerca de 120 convidados.

Especialista em comida italiana, o restaurante é comandado pelo chef Lucas Presas e os sócios Gustavo Ramos e Marcello Alexandre Oliveira. O estabelecimento está localizado na Travessa Bartholomeu de Gusmão, 124.

Além do Rio Vermelho, também é possível encontrar unidades na Barra (Rua Belo Horizonte, 138, Jardim Brasil, telefone: 71 4141-7750) e Pituba (rua Minas Gerais, 339, telefone: 71 4141-4341).

O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 11h40 às 15h, e das 18h às 23h. Sextas e sábados, as unidades funcionam até 0h e, no domingo, de 11h40 às 16h. A sede da Pituba não abre na segunda à noite.

