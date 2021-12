Restaurante Di Lucca inaugura novo espaço no Rio Vermelho

O já conhecido Restaurante Di Lucca irá inaugurar um novo espaço no bairro do Rio Vermelho, na próxima quinta-feira, 4, às 18h.

Sob o comando do chef Lucas Presas e os sócios Gustavo Ramos e Marcello Alexandre Oliveira o novo restaurante terá um cardápio voltado à cozinha italiana e capacidade para 90 pessoas.

O restaurante italiano já funciona na Pituba desde 2011 e após sucesso com o público, em 2017 foi aberta a segunda sede na Barra. O novo espaço conta com uma ambiente intimista e aconchegante, com massas artesanais feitas com fermentação natural, na Travessa Bartholomeu de Gusmão, 124, no Rio Vermelho, em Salvador.

