Restaurante de Salvador oferece “Jantar Parisiense” a R$ 68,90

Até o dia 01 de agosto, quem visitar o Paris 6 Salvador, no Shopping da Bahia, à noite, poderá optar pelo “Jantar Parisiense” promovido pela unidade, com refeição completa – entrada, prato principal e sobremesa – por R$68,90. A promoção vale de domingo a quarta-feira, das 17h às 23h, exceto em feriados e datas comemorativas.

No menu, estão disponíveis as opções de pratos mais pedidos da casa. Entre as entradas, os dadinhos de tapioca à “Lorena Improta” e a clássica salada caesar à “Miguel Falabella”, com frango, croutons e lascas de parmesão.

Nas sete de pratos principais, gnocchi de brie à la napolitaine à “Jorge Wagner”, puxado em molho de tomates frescos e finalizado no forno com parmesão gratinado, filé de tilápia ao azeite de ervas e risoto de limão siciliano à “Carol Castro” e o coq-au-vin à “Pedro Tourinho” – coxa e sobrecoxa de frangos assadas, servidas ao molho de vinho tinto, cogumelos e bacon, acompanhadas de purê de batata.

De sobremesa, pavê de chocolate branco à “Kelly Key” e petit gateau recheado de doce de leite e sorvete de vanilla à “Miá Mello”.

O “Jantar Parisiense” é válido mediante a apresentação de e-voucher resgatado gratuitamente no aplicativo “Paris 6”.

adblock ativo