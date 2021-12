Restaurante de gastronomia contemporânea é inaugurado no Rio Vermelho

A capital baiana recebe um novo restaurante com o conceito de gastronomia contemporânea. O Vini Figueira Gastronomia, aberto há 15 dias, funciona na Rua Bartholomeu de Gusmão, 140, no Rio Vermelho.

O cardápio assinado pelo chef Vini Figueira, que está apostando na cozinha experimental, traz pratos que foram sucessos no oriental Ko Phai e na italiana Cantina Du Vini. Depois da curta temporada durante a mostra Casas Conceito, em 2018, no Horto Florestal, o restaurante ganha endereço fixo.

“Foi aí que senti que iria dar certo mostrar a minha cozinha por inteira em um restaurante, como faço no buffet. Fechei duas casas com fila de espera para abrir esta nova casa”, conta Vini.

O chef aposta na fusão da cozinha internacional com a brasileira, com novas experimentações, principalmente com os produtos locais.

