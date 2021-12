Restaurante celebra Dia Mundial do Hambúrguer com festival gastronômico

O Dia Mundial do Hambúrguer, que é comemorado na próxima terça-feira, 28, será lembrado no Festival de Hambúrguer e Cerveja Artesanal do restaurante Los Cervejeiros & Los Hamburgueiros, localizado na Barra.

O evento terá início a partir das 17h, e irá reunir diversas opções para todos os gostos. O Los Cervejeiros & Los Hamburgueiros possui cardápio assinado pelo Beer Sommelier e o Chef Daniel Morais.

