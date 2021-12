Restaurante apresenta menu inspirado na comida afrodisíaca

Qual é a sensação de estar apaixonado? Clichê dos clichês, o sorriso vem fácil, de canto de boca. A barriga, gelada, lembra um passeio infinito na montanha-russa. Paixão é, afinal, uma explosão de sensações.

Coisa muito semelhante pode acontecer na gastronomia. Ao fogão, uma profusão de cheiros evoca lembranças, arrepia a pele. Em contato com a língua, a comida, sedutora milenar, ganha vida.

As possibilidades afrodisíacas da culinária são primazia no restaurante Armazém do Reino, no Rio Vermelho. Criado há cinco anos pelo casal Ramon Simões e Gabriela Dantas, respectivamente chef e administradora, o projeto apresenta a proposta de, por meio da comida, inebriar os sentidos.

O conceito do local traz a ideia do alimento como um banquete para o corpo. Sensorial, ela é pensada para estimular as papilas gustativas. À meia-luz, o restaurante cria clima intimista, com capacidade máxima para 34 pessoas. Instrumentos e partituras combinam com a música constante do ambiente.

"Comer para mim é muito mais do que a condição atávica da sobrevivência", conceitua Simões. Criador do método da Culinária Viva Gourmet, que rege o espaço, ele e Gabriela, juntos há dez anos, apostam em características bastante específicas no Armazém do Reino.

Parceria

Com pratos ornamentados, o chef não deixa claro quais ingredientes usa durante o preparo. O mistério, segundo ele, faz parte da experiência sensorial promovida pelo restaurante. "O cérebro procura limitar as coisas para o nível do entendimento", diz. "Quando eu falo de gastronomia sensorial, é para você vivenciar o que não é palpável".

"A gente tem que mostrar para as pessoas que isso existe", completa Gabriela. "É uma questão também de a pessoa se permitir". Na cozinha, potinhos com identificação ficam ao alcance do braço do chef, que conta com o auxilio constante de Gabriela. "A comida aqui é naturalmente afrodisíaca", diz Simões.

O objetivo é fazer com que o cliente sinta-se leve após o consumo do prato, e que os ingredientes estejam harmonizados entre si. "Minha visão de comida é multidimensional", pontua. "Se perceber, de variadas formas, comendo".

Baiano do interior, Ramon aprendeu a manipular os alimentos ainda na casa da família. Paulistana, Gabriela sonhava em ter um restaurante e uma pousada. No primeiro jantar que o chef preparou para ela, Gabriela conta que foi conquistada por um afrodisíaco risotto de frutas vermelhas.

Juntos, eles investem em mostrar que a comida baiana pode ser diferente das combinações com dendê. "A Bahia reúne toda a gastronomia do Nordeste brasileiro", diz Ramon. "Ficou na memória que a comida baiana é só dendê. O legado se torna bairrista. Isso suprime um potencial econômico e turístico".

Para o Dia dos Namorados, o Armazém do Reino aceita reservas de amanhã até domingo, feitas por e-mail, telefone ou Instagram. A dica do, chef, no entanto, pode ser adaptada em casa: "use frutas vermelhas para sua criação".

Reservas: Telefone - 9 9605-9346 / gabrielavd@gmai.com / Instagram: @restaurantearmazemdoreino

