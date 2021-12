Restaurante aposta em cerveja artesanal com aromas defumados

Um dos restaurantes mais badalados do momento, o Carvão inova e lança uma cerveja colaborativa. A ideia reúne os aromas do restaurante – especialista em alimentos defumados – e é realizada em parceria com a cervejaria MinduBier e a sommelier de cervejas Débora Matos, que contribuem para a nota diferenciada da bebida.

Intitulada de cerveja Carvão, o "loura" artesanal, assinatura também pelo chef Ricardo Silva, tem malte defumado em lenha de goiabeira. O processo ocorre no próprio restaurante e dá um sabor único à nova cerveja do mercado.

"Queríamos criar uma cerveja que tivesse nossa cara, nossa identidade, que fosse pensada para nosso cliente", afirma Silva, dizendo que a bebida foi idealizada também para harmonizar com os pratos da casa.

O lançamento da bebida será nesta quarta-feira, 19, no próprio Carvão. Ficou curioso? O estabelecimento fica na rua Professor Sabino Silva, no Jardim Apipema, e funciona a partir das 19h.

