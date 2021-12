Restaurant Week ganha nova edição na Bahia

Pela quinta vez - segunda somente este ano - o projeto Restaurant Week ganha uma edição soteropolitana. É tempo suficiente para a maioria dos interessados saber do que se trata: restaurantes oferecendo menu completo a preços mais camaradas, tanto no almoço quanto no jantar.



"A ideia é a democratização da boa gastronomia", resume Fernando Reis, organizador do festival que marca presença em 15 cidades brasileiras.



Salvador, diz ele, está entre os destaques. "É a principal cidade do Nordeste em termos de aceitação", afirma Reis, lembrando que o evento vai acontecer simultaneamente também em Fortaleza, Natal e Recife.



Para clientes que possuem cartões MasterCard Platinum e Black a festa começa antes, com uma semana exclusiva que começa segunda-feira.



A partir do dia 20, é o momento de os reles mortais aproveitarem para degustar entrada, prato principal e sobremesa por R$ 37,90 no almoço e R$ 49,90 no jantar, em 61 estabelecimentos.



Daí o evento segue até 2 de novembro, provando que a "week" presente no nome há muito deixou de ser apenas uma semana no calendário da cidade.



Reservas on-line



Outra coisa que vem mudando é a atitude dos clientes, que andam cada vez mais bem informados e exigentes em relação ao que lhes trazem à mesa. É um desafio para aqueles chefs que Fernando Reis chama de "escritores".



"Não adianta apenas escrever bem o nome do prato. Já que o preço é o mesmo para todos, o que vai diferenciar um restaurante do outro é a qualidade", avalia.



A qualidade do atendimento, outra queixa recorrente de quem costuma visitar os restaurantes durante essa época, também pode se tornar um problema a menos.



Pela primeira vez nesta edição, será possível fazer reservas on-line, escolhendo quantidade pessoas, data, turno da refeição e diferentes faixas de horário.





