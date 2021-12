Receitas do México com um sotaque australiano

O australiano Luke Hammond tem mais de 80 carimbos no passaporte, a maioria adquirida depois que ele descobriu que o trabalho no ramo da tecnologia já não o deixava tão feliz quanto gostaria.

Mas dois países ocupam lugar especial na sua história. No México, ele se apaixonou pela gastronomia. No Brasil, por uma mulher. E esses dois amores acabaram trazendo o rapaz justamente para Salvador.

A vida a dois fica no âmbito privado. Mas a intimidade com as receitas mexicanas pode ser conferida no restaurante El Caballito, na Pituba, onde o "gringo" assumiu a cozinha há cerca de quatro meses, a convite do chef Caco Marinho, proprietário da casa.

Um dos resultados da incursão do novo chef na nova cozinha é o Festival de Comida Mexicana de La Calle, que movimenta o endereço da Avenida Paulo VI aos domingos e terças, sempre a partir das 18 horas.

Cozinha autêntica

A proposta, assegura Luke Hammond, é apresentar aos baianos a "autêntica" cozinha da terra de Frida Kahlo e Diego Rivera. "É completamente mexicana, voltada para diferentes regiões. Quero que as pessoas 'comam' o México real", convida o chef, que morou naquele país ao longo de três anos, em diversos períodos.

Nas noites de festival, os pratos chegam à mesa em pequenas porções que podem ser repetidas ao gosto do freguês. O preço da farra é de R$ 39,90 por pessoa.

A lista de pratos, que pode variar a cada semana, inclui delícias como os Taquitos de Res, tortilha de milho em forma de cilindro, recheada com carne de boi e acompanhada de molho e salada.

Também saem da cozinha espetinhos de frango marinado no tamarindo, com molho de amendoim. Ou, ainda, tortilha de trigo de camarão com abacaxi grelhado e abóbora confit.

A la diabla

Para quem espera pratos apimentados, a melhor pedida são as Alitas a la Diabla. Como o nome sugere, são asinhas de frango generosamente envolvidas em um molho picante. Muito picante mesmo. Mas o chef avisa que trata-se de uma exceção.

"As pessoas têm a percepção de que a comida mexicana é muito picante. Tem muita pimenta sim, mas é mais para dar sabor, não necessariamente para arder", comenta.

Uma atração à parte é a cozinha-show montada no salão externo do restaurante. Lá, o cliente pode assistir ao chef preparando na hora receitas rápidas como a tortilha de trigo com carne assada, que ganha a inusitada companhia da flor de hibisco.

Festival de Comida Mexicana de La Calle / El Caballito (Avenida Paulo VI, 1840 - Pituba) / Domingos e terças, das 18h à 0h / R$ 39,90 por pessoa / Informações: 3506-3738

