Receitas de doce com sabor de nostalgia

É clássico o trecho de Em Busca do Tempo Perdido em que o escritor francês Marcel Proust revive seus tempos de menino, depois de mergulhar uma madeleine numa xícara de chá. Estamos falando de uma obra que tem em torno de um século de idade, mas que remete a algo que sempre irá nos acompanhar: a memória afetiva do comer.

É sobre isso que a confeiteira britânica Victoria Glass fala em Delícias Vintage - Sessenta bolos e tortas que resistiram ao tempo, recém-lançado no Brasil pela editora V&R.

"Quase todo bolo, biscoito, cookie ou sobremesa possui uma conexão com momentos felizes do passado, desde aprender a assá-los à expectativa ansiosa para vê-los saindo do forno e, finalmente, o prazer de saborear e compartilhar", anota a autora.

Embora a maioria das referências seja à culinária europeia, é interessante perceber como muitas receitas cruzaram fronteiras e também passearam pelas mesas brasileiras.

Clássicos



Quem nunca se sentiu o mais chique dos anfitriões ao receber convidados com uma torta Floresta Negra? Pois esta clássica combinação de bolo de chocolate com cerejas veio da Inglaterra, onde era onipresente nas celebrações da década de 1970.

A conhecida torta de merengue de limão também tem lugar de destaque no livro. Embora o limão siciliano pareça um ingrediente relativamente recente em nossas receitas, nas sobremesa europeias o ingrediente já era usado desde tempos medievais.

E o merengue, que marcou a evolução da receita para a que conhecemos hoje, foi criado ainda no século 18.

Outras tortas e bolos dividem lugar na publicação com brownie, biscoitos, pães e pudins. Tudo com descrição detalhada dos ingredientes e do modo de fazer, além de fotos de encher os olhos.

Histórias



Mas vale dar uma atenção especial às histórias que acompanham as receitas e jogam uma luz sobre suas origens.

Você sabia que os cookies com gotas de chocolate foram criados em 1930 por Ruth Wakefield, uma anônima dona de restaurante em Massachusetts?

Ou que os biscoitos em forma de bonequinhos surgiram de um pedido da rainha Elizabeth I, no século 16, para que a guloseima tivesse a aparência de seus convidados?

Antes de chegar às principais receitas, porém, a autora-confeiteira passa em revista algumas técnicas da confeitaria básica, como a sova de massas e temperagem de chocolate. O livro também traz dicas caseiras para reparar caldas, cobertura, creme, geleia e sorvete.

adblock ativo