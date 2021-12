Receita fácil e saborosa é presente para o Dia da Pizza

Na data em que se comemora o Dia da Pizza, esta sexta-feira, 10, o A TARDE resolver presentar os leitores com uma receita simples e saborosa da tradicional massa italiana que conquistou apreciadores em todo o mundo.

Origem



A pizza que comemos hoje surgiu em Nápoles, Itália, por volta do século 18. No entanto, há 6 mil anos atrás os hebreus e egípcios já assavam, em forno a lenha, uma massa em forma de disco. Depois, outros povos foram inserindo recheios como a carne, por exemplo. No século 16, o tomate, vindo da América, foi incorporado à pizza. E a popularização desse alimento se deu com os norte-americanos. No Brasil, a pizza foi trazida pelos imigrantes italianos que chegaram por São Paulo, e por isso o estado tem grande tradição no alimento. Os italianos comiam a pizza a qualquer hora do dia, como lanche. Foi depois dos anos 50 que a pizza foi difundida para outros estados do Brasil.

No vídeo abaixo, a chef Val Santos ensina o passo a passo da receita. Confira!

