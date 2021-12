Quando o prazer e a arte invadem a cozinha

Microfone ligado, groove e graves ajustados no som, pincéis e tintas à mão para quando a inspiração vier. Tudo muito necessário, mas os artistas da cidade também se aventuram em outra frente: o fogão.



E se aquela propaganda do Sazon tinha mesmo razão, o amor pela cozinha é mesmo o ingrediente que não pode faltar: é ele que se expressa quando as luzes do palco e os olhos das plateias estão distantes.



Famoso mundo afora por seus trabalhos nas artes plásticas, Bel Borba é um desses que tem talentos na arte culinária. A paixão começou faz tempo (há 36 anos), quando decidiu morar sozinho.



As primeiras tentativas foram com sopa, um começo não tão animador assim. Mas Bel persistiu. "Fui fazendo outras comidas e gostando, saboreando coisas nas viagens e aprendendo a misturar".

Enquanto está pintando, Bel gosta de cozinhar para poucos (e sortudos) convidados. Suas especialidades são pratos com charque e bacalhau. "Tem um risoto de bacalhau que eu faço com o bacalhau assado como se fosse um torresmo. Joga azeite de oliva e abafa, fica uma delícia", ele garante.



Sem receita



Seu outro prato campeão é a macarronada com molho de tomate pelado e charque JS. "O bom é reservar um pouco do molho e passar no pão, serve como entrada", Bel dá a dica. E avisa: não vá pensando que vai parecer bolonhesa não. "Tem que bater bem no liquidificador. Não pode sobrar nenhuma bolinha de carne".



A cozinha de Bel é mesmo assim: intuitiva. Tanto é que não é de todo dia (a casa vive cheia, ele viaja muito) e livro de receita nem passa perto. "Gosto é de inventar", diz.



Quem também não gosta de quantidade certinha de ingredientes é o DJ Mauro Telefunksoul. "Vejo os pratos na televisão e incremento, faço o meu". Pra ele, tanto na música quando na culinária, a regra é misturar. "Agrego vários sabores sem medo de ser feliz".



Mauro aprendeu a cozinhar aos 12 anos, observando a mãe e a avó preparando o almoço. Só de longe, entretanto: quando queria meter a mão na massa, as duas o advertiam que lugar de homem não é na cozinha.



Seis anos depois, ele assumia as panelas para fazer macarronadas. Seu molho de tomate ficou tão bom que sua mãe quis aprender. "O segredo é colocar um pouquinho de mostarda", ele revela.



Suas especialidades são salmão ao molho de maracujá picante e o frango crokant, uma homenagem ao coletivo Crokant, do qual o DJ participa. "Faço ele com creme de abóbora, creme de cebola e maionese. Tudo no olho, sem medida".



Com dendê



Vocalista da banda Cascadura, Fábio Cascadura conta que começou a cozinhar pra valer em 2003, quando se mudou com a banda para São Paulo. Ele e os outros rapazes dividiam o apartamento, e a cozinha ficou sob sua gestão.



"Comecei a cozinhar porque era uma forma de atenuar a distância, amenizar as saudades", conta. Logo o que era pra ser uma tarefa do dia a dia virou festa: no mesmo prédio também moravam os integrantes de outras bandas, como Cachorro Grande, Dead Fish e Pitty e seus músicos.



Claro que também tinha churrasco e feijoada, mas o cardápio principal era comida baiana. "Lá dava para comprar tudo, só o camarão seco que eu pedia pra quem viesse de Salvador levar. Tem um caruru que fiz que foi histórico, uma festa incrível em 2004", lembra.



De volta a Salvador, o cantor-cozinheiro se arrisca pelos lados da culinária árabe, e é um apaixonado pelos temperos do Ocidente. Mesmo assim, sua paixão continua sendo a comida de dendê, que aprendeu pequeno no meio da família cheia de mulheres. "É o que faço muito bem. Sei disso porque as pessoas elogiam bastante", diz.



Elogios também são comuns na casa da cantora Rosa Passos, em Brasília. Como boa baiana, Rosa já fez caruru completo até em Nova York, durante uma temporada numa casa de jazz.



Dentre suas especialidades, estão pratos como arroz de gengibre, malassada de filé mignon, batata a La Rosa Passos e feijoada. Pro último prato, o apuro é grande: "As carnes são temperadas na véspera, com açafrão e curry. Acho que fui indiana na outra encarnação. O feijão você não aguenta de amor", ela brinca.



A batata a La Rosa Passos ganha pontos pela simplicidade: "Cozinha a batata, corta em rodelas. Coloca em cima queijo, orégano e bastante azeite de oliva. Aí é só levar ao forno".

