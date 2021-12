Publicitária baiana quer apresentar receitas originais

Há três anos, a publicitária Aline Marianne Magalhães participa de uma confraria formada apenas por mulheres, que se reúnem para desfrutar dos prazeres da boa mesa. A experiência levou algumas companheiras a enveredar pela prática da cozinha. Ela, no entanto, preferiu mergulhar na pesquisa.

Aliando as leituras com o gosto por viagens, a moça atinou para um fato curioso. "Me chamou atenção que toda comida estrangeira encontrada na Bahia tinha modificações, adaptações. Aí, tive a ideia de ir buscar as receitas genuínas, em seus países de origem", ela conta.

Foi daí que nasceu o projeto Lanches do Mundo, que começa a dar as caras depois de um ano de testes. "Saí experimentando tudo. Nessa brincadeira, engordei cinco quilos", contabiliza a publicitária.

Cozinha tradicional

A vedete das degustações foram as empanadas. Típicas da Argentina, elas tornaram-se as protagonistas da primeira etapa do projeto, que pretende passear por receitas de países da América Latina.

Para dar conta da missão, quem está botando a mão na massa é o chef Marcos Cappadona, argentino da região de Mendonza. Graduado pelo Instituto de Alta Gastronomia Arrayanes, ele traz na bagagem a experiência focada na cozinha tradicional.

Para incrementar o menu do Lanches do Mundo, ele sugere, por exemplo, explorar as possibilidades de variação das empanadas, que são bem diferentes do salgado caseiro que costumamos comer em festas de aniversário.

"Para nós, empanada é basicamente um pão recheado. Pode ter diversos formatos e sabores", esclarece o chef. Para dar uma amostra, ele nos oferece a iguaria em quatro versões: carne, berinjela com pimentões, caprese e cebola com gorgonzola. Difícil escolher a mais saborosa.

Bike sustentável

Cappadona também ensina que o trivial cachorro-quente pode evoluir para um choripán. A linguiça mista - 70% boi e 30% porco - ganha a companhia de chimichurri, maionese caseira e molho de pimentões coloridos.

O alfajor também é bem diferente do que encontramos nas delicatessens ou quiosques de aeroporto. O dele, com massa à base de amido de milho, assume a textura de um biscoito pouco mais delicado que uma broa. No recheio, uma geleia de morango entra no lugar do doce de leite.

Para tornar a "viagem" ainda mais lúdica, o empreendimento se apresenta em eventos gastronômicos a bordo de uma bicicleta adaptada pelo marceneiro Ed Som. "Funciona com bateria de carro e é autossustentável", orgulha-se Aline.

