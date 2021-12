Pub na Pituba promove evento de cerveja artesanal na quinta

O Pub da Canaã Boutique de Carnes, localizado na Pituba, receberá nesta quinta-feira, 6, um evento focado em cerveja artesanal. O "Pub Takeover Zalaz" terá início às 19h e possui entrada gratuita.

No local também ocorrerá o lançamento exclusivo de quatro rótulos: Ybyrá Iandé, Ytangá, Cascara e Passiflora, além de um bate-papo com o beer sommelier do estabelecimento, Victor Carvalho.

Os primeiros que pedirem o masskrung (caneca alemã de um litro), de alguns chopps, vão ganhar brindes. Um pouco mais tarde, às 20h, a banda Resgate Blues irá animar o local.

A Canaã de Carnes, Steak House e Pub de cervejas inaugurou em março de 2018 e já promoveu alguns eventos voltados para a degustação de bebidas.

