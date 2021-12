Projeto oferece oficinas de culinária afro-brasileira

Estão abertas as inscrições para as oficinas de gastronomia afro-brasileira da Casa do Benim, no Pelourinho. As aulas serão ministradas pelas chefs Ana Célia Batista e Angélica Moreira no projeto denominado "Ajeum do Benin". Ana Célia é chef do restaurante Zanzibar, e Angélica Moreira, do projeto Ajeum da Diáspora.

As oficinas são gratuitas e vão acontecer, mensalmente, em um dia de cada semana das 13 às 17 horas no Espaço Jeje Nagô da Casa do Benim. Serão formadas três turmas, com seis alunos cada.



As inscrições podem ser feitas até o dia 20 deste mês. Os interessados devem enviar um e-mail para museucasadobenin@salvador.ba.gov.br, com um texto informando nome completo do candidato, idade, telefone e o dia da semana que deseja fazer as aulas (segunda, terça ou quinta-feira). A formação de cada turma vai respeitar a ordem de inscrições.

adblock ativo