Projeto Mercado Iaô reverencia gastronomia de Itapagipe

A área externa do casarão onde funcionava a antiga Fábrica de Linhos Nossa Senhora de Fátima, na Ribeira, hoje é utilizada para a realização de testes do Detran. A partir do dia 14, a área de 7 mil m² passa a ter mais uma função, sempre aos domingos.

Durante um ano, ali será o endereço do Mercado Iaô, ação da Organização Social Fábrica Cultural que adotou como nome a palavra iorubá que se refere às pessoas iniciadas no candomblé. A intenção é dar um primeiro passo para movimentar a cena da economia criativa na península itapagipana.

Moda, artesanato, decoração, artes visuais, literatura e música se encontram no projeto, que estreia com direito a bate-papo e show da cantora Margareth Menezes, presidente da Ong.

Chefs e cozinheiras

Mas, é claro, uma maratona que vai das 10 às 19 horas não poderia acontecer sem comes e bebes. Foi para dar um sabor especial ao projeto que a chef Rosa Gonçalves foi convidada para coordenar a parte gastronômica do mercado.

Rosa diz que a ideia é "propor uma redescoberta da autêntica culinária da Península de Itapagipe, região tão importante e tão cheia de história de Salvador". Para isso, ela planejou a instalação de 20 espaços dedicados a esse universo.

Cada um deles será ocupado por convidados mais que ilustres da comunidade, como as integrantes da Adocci (Associação de Doceiras de Cozinheiras de Itapagipe) e da Associação 13 de Junho.

Será uma oportunidade para elas trocarem experiências com chefs renomados como Fabrício Lemos, que volta ao bairro onde morou para mostrar o que aprendeu na cozinha de restaurantes como Al Mare, de onde saiu recentemente rumo ao Amado.

O time de chefs também conta com Gerson Alves, que comanda a Casa du Chef, em Paripe. "Minha culinária é internacional, mas sou nascido e criado no subúrbio. Vou trabalhar com receitas internacionais com um toque baiano", adianta Alves, que vai servir crepes, massas e bruschettas.

Diversidade de sabores

Os visitantes também encontram onde degustar licores, sequilhos, doces artesanais, acarajé, mingau, cuscuz e caldos, além de pratos regionais como arroz de hauçá.

Também estarão por lá o famoso salame de polvo da Cantina do Jullius, localizado no Largo de Roma. E, claro, o indefectível protagonista da tradicional Sorveteria da Ribeira, que fica logo ali ao lado.

