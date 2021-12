Projeto Gastromotiva ganha filial em Salvador

Ainda hoje, São Paulo ganhará 100 novos ajudantes de cozinha, todos capacitados em cursos oferecidos pela Gastromotiva. Com mais essa festa de formatura, a organização fundada pelo chef David Hertz alcança uma marca animadora: mil alunos capacitados para disputar uma vaga no mercado de trabalho.

Em breve, Salvador também passará a fazer parte dessa rede, que começou a atuar em São Paulo em 2006 e desde o ano passado fincou a bandeira da gastronomia social também no Rio de Janeiro.

A ideia é simples. Capacitar mão-de-obra para trabalhar na base da cozinha, lacuna ainda a ser preenchida no efervescente mercado gastronômico. Mas não é só isso. "É preciso incluir um processo de transformação pessoal. Também queremos que as pessoas se sintam mais seguras para tocar suas vidas", conceitua David Hertz.

Projeto piloto

Não por acaso os cursos são voltados para moradores de comunidades de baixa renda, na faixa etária dos 18 aos 35 anos, que tenham renda familiar de até três salários mínimos. Depois de cumprir uma carga horária de 280 horas, com aulas diárias, espera-se que esses novos profissionais encontrem seu lugar ao sol no mercado de trabalho a partir de parcerias com chefs e empreendimentos do ramo da alimentação.

"A gente não vê resultado nesse projeto se ele não tiver empregabilidade", assegura Hertz. Em Salvador, a Gastromotiva conta com a infra-estrutura da Unifacs para a realização do curso, que tem a primeira turma programada para o mês de agosto.

Cerca de 50 alunos são esperados para marcar este pontapé inicial. Até lá, o momento é de busca de parceiros locais para garantir vida longa ao projeto. "Buscamos patrocinadores e parcerias com bares e restaurantes para garantir recursos para material didático, uniforme, insumos", diz Marina Roseghini, representante da Gastromotiva em Salvador.

Dos alunos, também se espera uma postura empreendedora desde o primeiro dia de aula. "O curso é gratuito, mas sabemos que muitas vezes o aluno não tem dinheiro nem para se deslocar. Por isso incentivamos o 'faça e venda', nem que seja para garantir o transporte. É uma forma de estimular a autonomia", acrescenta.

Parcerias baianas

Se depender da receptividade por aqui, a coisa já tem meio caminho andado. O chef Edinho Engel já garantiu apoio do restaurante Amado, que deve sediar o lançamento oficial do projeto no final do mês.

"Acho bom que a própria sociedade civil comece a se organizar para dar mais oportunidades a quem necessita. Para a gastronomia, quanto mais formação, melhor. Ainda mais com essa perspectiva social", elogia Engel, que já vislumbra ampliar o raio de ação.

"Vejo a possibilidade de trabalharmos não apenas com o pessoal de cozinha, mas de serviço. Que tal criarmos uma campanha em prol do bem atender?", sugere.

O chef Caco Marinho, do DOC Casual Dinning, também é entusiasta do movimento. "Já estava mais do que na hora de inserir Salvador nesse circuito nacional. É um passo superimportante e vou dar meu apoio", garante. "Nosso próximo passo deve ser rumo à regulamentação da profissão", acrescenta.

Reconhecimento

A Gastromotiva já recebeu prêmios como o de Empreendedor Social do Futuro do jornal Folha de S. Paulo, e o de Responsabilidade Social na Gastronomia, da revista Prazeres da Mesa. A instituição também já recebeu homenagem da Brazil Foundation e David Hertz é Young Global Leader pelo Fórum Econômico Mundial desde 2012.

Munido da motivação que gerou o nome da organização, Hertz pretende incluir Salvador em sua lista de sucessos. "Minha expectativa é que a nossa metodologia funcione também na Bahia e que a gente possa articular projetos e gerar o movimento de uma gastronomia que transforma e que inclui".

