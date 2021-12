Projeto de importadora promove jantares enogastronômicos

Salada morna de mexilhões; carpaccio de surubim e camarões com citronete de biribiri; Duo de carnes (filé mignon e carré de cordeiro grelhados ao shitake com risoto genovês); Mousse de coco com cremeux de morango.

Foi com esse menu, batizado de Terra e Mar, que o chef Jadson Nunes recebeu convidados na terça-feira, 4, no Santo Pesce. O motivo era o lançamento do projeto Santa Terça, fruto de uma parceria entre o restaurante e a Gaya (ex-Casa Malbec).

A proposta é promover encontros, sempre às terças-feiras, em torno de jantares harmonizados com vinhos da importadora. Os próximos, já abertos à participação do público, estão agendados para os dias 25 de novembro e 9 de dezembro.

Harmonização



"Por enquanto, vamos experimentar este formato. Em 2015 já vamos iniciar com uma programação quinzenal e, mais adiante, a ideia é tornar os encontros semanais", explica Elivam Assunção, diretor comercial da Gaya.

Na noite de lançamento, ele contou com o apoio do sommelier Eduardo Tapia para harmonizar entradas, prato principal e sobremesa.

O Alto Vuelo Reserva serviu de escolta para as duas entradas, nas versões sauvignon blanc e pinot noir. Na sequência, um Penedo Borges Shiraz Reserva para as carnes vermelhas. Curiosamente, o frescor do espumante ficou reservado para o final: Rosé of Glamour junto com o prato doce.

A cada "terça-feira santa", o pecado da gula será cometido em torno de diferentes temas gastronômicos, sempre com novos pratos da cozinha contemporânea, combinados com novos vinhos.

