Primavera inspira cardápio com elementos da estação

As sensações da primavera, como o frescor e a alegria, inspiraram a chef Andréa Nascimento a fazer um novo cardápio executivo, que será apresentado hoje, às 11 horas, a profissionais da imprensa, no restaurante Solar, situado no Rio Vermelho.

No comando, ao lado de Andréa, está Maíra D'Oliveira, sócia e administradora do local, que diz: "A proposta do cardápio agora é que seja sazonal". O menu conta com duas opções de entrada, três de pratos principais e duas de sobremesa, sendo uma delas o bolinho de salsa verde, ou café gourmet Vergato. As combinações custam R$ 39,90.

Os pratos principais recebem até nomes inspirados na estação vigente: Bem Me Quer, Sol de Primavera e Tudo São Flores. O primeiro é um risoto de morango, que consegue ao mesmo tempo ter um sabor azedinho, por conta do vinagrete, e ser levemente adocicado, graças à junção do tomate com o morango, segundo a chef.

"Risoto é, geralmente, associado ao inverno, a gente quis trazer esse frescor. E agora começa a estação do morango, a flor está brotando", afirma Andréa.

O segundo, Sol de Primavera, contém carne de sol, salgada pela própria chef, purê de abóbora, crispy de couve.

Uma das sobremesas é a de sorvete artesanal de baunilha com calda de caramelo, que recebe um toque a mais com chips feito de massa de crepe. Ele fica responsável por quebrar um pouco o doce da sobremesa.

O sabor das flores

Andréa, que começou com culinária aos 17 anos e já está completando quase 23 anos de experiência, conta o porquê do cardápio ser inspirado na primavera: "Se eu pudesse, eu rolava no campo de flores".

"Quando penso nisso quero provocar sensações. Qual a sensação da primavera? Tem que ter o frescor e o quente, confortante", revela Andréa sobre a confecção dos pratos. "E, além disso, a questão sazonal é interessante porque o produto está mais fresco".

É preciso o Sol para florir

O nome do restaurante é Solar por dois motivos, segundo Maíra. O primeiro, porque a matriz foi instalada no Solar do Unhão, no Museu de Arte da Bahia, e as filiais foram, respectivamente, para Graça e Rio Vermelho.

O outro, ela afirma: "Somos pessoas solares e coloridas". E essa sentença pode ser percebida com a forma com a qual ela e Andréa se comunicam, descontraidamente.

A ideia de um cardápio sazonal vai perdurar para as outras estações do ano.

