Presidente da Câmara de Salvador parabeniza Neto por reabertura de circos

O presidente da Câmara de Salvador, vereador Geraldo Júnior (MDB), parabenizou o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), por conceder a reabertura dos circos na cidade, permitindo apresentações. O anúncio foi feito durante coletiva na manhã desta sexta-feira, 16.

“Recentemente, pedi emocionado ao prefeito, porque estive no Lê Cirque, localizado na Paralela, para que incluísse esse seguimento no próximo protocolo de abertura. Confiando sempre em nossa mediação, o prefeito atendeu o nosso perdido e logo poderemos desfrutar das belezas do espetáculo circense, respeitando sempre os protocolos de segurança de reabertura”, disse Geraldo.

Para o chefe do Legislativo soteropolitano, o setor da cultura é um dos mais atingidos diante da não possibilidade de aglomerações para evitar o risco de contágio do novo coronavírus. Geraldo se comprometeu em, assim como fez com outros setores comerciais, debater com mais profundidade a situação da cultura da cidade que vive, principalmente, das receitas vindas do turismo e dos serviços.

Além de atividades culturais, como os circos, também foi anunciada a liberação do acesso as praias para as práticas esportivas.

Outro ponto destacado pelo político se deve ao sucesso da reabertura de shoppings e lojas, visto que o número de casos não aumentaram. “Os protocolos de abertura das atividades comerciais da nossa cidade, com base nos índices de infecção dos bairros e taxa de ocupação dos leitos de UTI, tem sido determinantes para o controle de contaminação do coronavírus em nossa cidade”, destacou.

“Na condução de sua gestão frente a essa crise que atinge a todos, o prefeito ACM Neto tem colocado a razão acima de tudo, mesmo sabendo que seu coração diz o contrário, não há ninguém mais que ele, que deseja que a economia da cidade volte a pulsar com força total”, completou.

