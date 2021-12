Preços fixos e criatividade na 6ª Restaurant Week

É chegada a hora de fazer as contas e ver quantos lugares de uma lista de 60 dá para visitar em 21 dias. Sim, porque é isso que sugere a Restaurant Week, que inicia sua sexta edição baiana nesta segunda-feira.

Mais uma vez, Salvador se junta às 14 cidades brasileiras que revezam o festival em seu calendário anual, obedecendo à proposta de oferecer uma refeição completa (entrada, prato principal e sobremesa) por um preço fixo.

A novidade desta temporada fica por conta do tema. "Temos como mote a gastronomia saudável", explica Fernando Reis, realizador da versão brasileira do festival, que foi criado na década de 1990 e chegou ao Brasil em 2007.

"Não é obrigatório, mas o objetivo é justamente dar uma direção aos restaurantes. Porque, como os preços são os mesmos, o que vai diferenciar um do outro é a qualidade e a criatividade dos chefs", acrescenta Reis.

Com reservas

O sistema de reservas on-line é outra medida recente, que foi implantada na edição passada, mas deve se consolidar este ano. Alguns restaurantes, inclusive, optaram por tornar a reserva em item obrigatório. É o caso do Além do Cais, Casa di Vina, Cathedrall, Conde de Castro, Conventual, Ferraz, Oui, Pereira e Zank.

"É melhor para todo mundo. Para o restaurante, porque se programa, e para o cliente, porque já chega sabendo que vai encontrar o que quer", estimula Reis.

"Percebemos que é uma questão de cultura. Ainda não estamos acostumados. Mas uma pesquisa recente em São Paulo mostrou que cerca de 30% das reservas foram feitas pela internet, 40% por telefone e apenas cerca de 20% não fez reserva", exemplifica, referindo-se à maior praça do festival gastronômico no país.

Doação

Na hora do almoço, o menu sai por R$ 37,90, enquanto no jantar o valor sobe para R$ 49,90. Vale a pena visitar o site oficial do festival para conhecer as opções de pratos do menu e se programar - alguns restaurantes atenderão os clientes do festival apenas em um turno.

O evento também estimula que o cliente permita à casa acrescentar mais R$ 1 à conta. A contribuição servirá de doação para o hospital Martagão Gesteira, especializado no atendimento a crianças.

Salvador Restaurant Week / De 18 de maio a 7 de junho / R$ 37,90 no almoço e R$ 49,90 no jantar / R$ 1 de doação para o Martagão Gesteira - Hospital da Criança / Restaurantes e reservas: restaurantweek.com.br

