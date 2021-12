Praia do Forte terá dez dias de festival gastronômico a partir desta quinta-feira

O festival gastronômico Tempero no Forte volta a ser realizado na região da Praia do Forte (Região Metropolitana de Salvador), a partir desta quinta-feira, 28. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação estadual (Secom), serão 28 estabelecimentos, entre restaurantes, pousadas e hotéis na Praia do Forte e entorno participando do evento, que termina em 8 de dezembro.

Chefes locais apresentarão suas criações utilizando as frutas brasileiras, na 14ª edição do evento, que tem o tema 'Castanha e Maturi'. Outras atrações gratuitas também são oferecidas, além da comida, que reforçam a tradição popular regional. A abertura terá cortejo de baianas e a Charanga de Mata de São João, saindo do pórtico até o centro da Vila.

Algumas novidades serão apresentadas pelo festival na edição deste ano, como a inclusão do projeto Gastronômade no roteiro, que ocorre em 60 cidades brasileiras. Na Bahia, o destaque será um almoço assinado pela chef Nalva Oliveira no cenário do Castelo Garcia D'Ávila.

