Pesquisador é novo colunista do 2+

Vilson Caetano é doutor e pós doutor em Ciências Sociais e atualmente trabalha como professor adjunto na Escola da Nutrição da Universidade Federal da Bahia, que abriga curso de Gastronomia, lecionando disciplinas relacionadas à alimentação e cultura.



Além disso, desenvolve pesquisas no Nepac (Núcleo de Estudos em Alimentação e Cultura), também na Ufba, e ainda atua como pesquisador do grupo Memória, Identidade e Religião, a PUC de São Paulo.



Vilson Caetano também é autor de livros como Ara mi, alimentação e outros temas afro-brasileiros, lançado este ano em parceria com Rodrigo Siqueira, e O Banquete Sagrado: notas sobre a comida e o comer em terreiros de candomblé, publicado em 2008.



A lista de tarefas do professor e pesquisador, que já é bastante vasta, começa a ficar um pouco mais extensa a partir desta quinta-feira. Isso porque ele passa a assinar artigos como colaborador, na página que semanalmente dedicamos à gastronomia.



O novo colunista passa a dividir espaço com nossas reportagens sobre o tema, revezando sua participação com o jornalista Cláudio Nogueira e com os chefs de cozinha Edinho Engel e Tereza Paim, já conhecidos pelos leitores.



Olhar antropológico



"Para mim vai ser uma honra escrever para uma página que fala da comida não apenas pela perspectiva gastronômica, mas também pelo viés cultural", afirma o pesquisador, que prefere lançar um olhar mais amplo sobre nossos hábitos à mesa.



Já na primeira participação, Vilson Caetano aciona sua experiência na área de antropologia da alimentação, bebendo também na fonte do vasto conhecimento sobre religiões de matriz africana.



Com esses ingredientes, ele pretende analisar as reinvenções sofridas pelo caruru de Cosme e Damião, tradicionalmente oferecido aos santos gêmeos no dia 27 de setembro. É claro que não vamos adiantar os detalhes por enquanto. Mas o colunista nos deixa uma metáfora gastronômica com cara de promessa: "Vai ser muito gostoso".

