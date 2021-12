Pequenos cozinheiros mostram talento de gente grande na TV

Pico de sete pontos de audiência e quase 420 mil menções no Twitter, com direito a aparição nos Trending Topics mundiais. Com quase três horas de duração, muito riso e muito choro, foi assim que a primeira edição brasileira do MasterChefs Júnior estreou, anteontem, na Band.

Sem perder o fôlego, o programa dá continuidade ao sucesso da versão adulta, que terminou há pouco mais de um mês. Com a diferença de que, agora, há uma chance ainda maior de manter o telespectador com o olhos grudados na televisão toda terça à noite.

Afinal de contas, quem não quer ver pratos maravilhosos da alta gastronomia sendo preparados por crianças que são verdadeiros prodígios na cozinha e, ainda por cima, são fofas?

Mais que os adultos

Graças a essa combinação de ingredientes, o público pode ter estranhado até mesmo a mudança de postura do júri, novamente formado pelos chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

"Vamos fazer disso um jogo onde um ganha o troféu e todos ganham uma incrível experiência de vida", conclamou Paola, já sugerindo a postura condescendente que marcaria a atuação do trio.

A chef argentina também faria uma observação que resume o espírito das crianças na competição: "Eles não têm medo. São mais focados, mais responsáveis e mais solidários que os adultos".

Mais adiante, questiona a apresentadora Ana Paula Padrão: "O que será que a gente perde quando cresce?". A colega de emissora não pestaneja: "Coragem".

Esse cara sou eu

Coragem é uma boa palavra para definir a atitude de meninos e meninas de 9 a 13 anos que encaram o desafio de preparar pratos com ingredientes como barriga de porco e javali no intervalo de uma hora.

Não menos complicada que a prova com cortes de carne especiais, o desafio de preparar massas artesanais também rende resultados surpreendentes para os jurados. Idem para a prova de sobremesas.

"Pensem numa pessoa impressionada. Esse cara sou eu", confessa Fogaça, que foi eleito "o chef mais doce" através de uma enquete via internet.

Impossível não pensar que a doçura no trato com as crianças tem a ver com a lembrança da filha Olivia, de 8 anos. Portadora de uma síndrome rara ainda sem diagnóstico médico conclusivo, a menina só se alimenta por sonda.

Pisando em ovos

Do trio, o que se viu durante as três provas que marcaram a estreia foi uma sucessão de elogios rasgados e críticas tão sutis que parecia que os chefs estavam pisando em ovos.

Isso, sem falar dos olhos marejados a cada eliminação - dos 20 participantes, seis já voltaram para casa. Aí vale destacar a suavização do ritual, que até dá aos pequenos a colher de chá de levar para casa o tão cobiçado avental.

O que parece é que a despedida dói mais no júri do que nas crianças. Afinal, os pequenos sabem quem têm uma vida inteira pela frente e muitos planos. É como diz Johny, de 10 anos: "Quero ser cozinheiro quando crescer. Mas, se não der, quero ser presidente da República".

adblock ativo