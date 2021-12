Pasta em Casa se consolida como restaurante em novo ambiente

Três anos atrás, a proposta era montar uma pequena rotisseria para produzir pães, antepastos, massa e molhos artesanais para os clientes levarem para casa. Sendo assim, o espaço onde antes funcionava uma garagem estava de bom tamanho.

Logo, umas duas mesinhas foram instaladas para atender àqueles que queriam comer ali mesmo, no esquema almoço executivo. Depois, foi o momento de oferecer o serviço também no jantar. Quando os clientes começaram a se aboletar em mesas na calçada, a ficha caiu.

"Quando nos demos conta, já tínhamos sido atropelados pelo público", conta o chef Celso Vieira Pinto, que comanda a cozinha do Pasta em Casa com acento italiano e mais de 20 anos de experiência.

Casa nova

Depois de um pequeno salto no tempo - e muita labuta -, eis que a loja voltou a cumprir sua função inicial e o restaurante ganhou um espaço mais condizente com o lugar que ocupa no gosto dos baianos.

Aberto há pouco mais de duas semanas, o novo Pasta em Casa dobrou sua capacidade de atendimento, em um salão com mais de 60 lugares. Na adega são 54 rótulos, contra os 18 de antes. O número de funcionários cresceu de três para 18.

O endereço continua o mesmo, no Rio Vermelho. E a comida, que é o que mais importa, também segue o mesmo conceito. "Não tirei nenhum prato do cardápio. Só acrescentei, para ajustar à demanda", esclarece o chef.

O almoço, por exemplo, ganhou um grill, além de opções de saladas e guarnições. A ilha de massas, onde se pode comer à vontade por R$ 34,50, continua sendo a vedete da casa, com a opção de incrementar a refeição com uma carne.

De novo, há pratos como o Ravioli do Gastón, inspirado em uma receita do festejado chef peruano Gastón Acurio, que ele experimentou no badalado restaurante La Mar, durante uma viagem com a esposa e sócia Valeska Casazans a Lima.

Trata-se de uma massa com tinta de lula, recheada com caranguejo e camarão, servida com molho de pimentões amarelos. Também figura na lista de novidades o polpetone de cordeiro recheado com brie, acompanhado de nhoque de banana em manteiga de sálvia.

Ambiente afetivo

Como já acontecia no espaço anterior, o excelente cardápio ganha como moldura um ambiente ao mesmo tempo despojado e aconchegante, cheio de capricho nos detalhes.

"O Pasta em Casa é muito afetivo. Tanto que dessa vez trouxemos até a coleção de faiança das nossas avós", mostra Valeska, que investiu em um time de profissionais de arquitetura, design, iluminação e tratamento acústico.

Enquanto a nova casa segue fazendo seus últimos ajustes, o casal avisa que não demora muito para o empreendimento ganhar mais um pedaço. É o espaço para eventos, que deve ficar pronto no início do ano que vem.

