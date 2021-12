Páscoa: Franquia de bolos apresenta edição especial de ovos de colher

Quatro novos sabores de ovos de colher com recheios deliciosos e o bolo Kit Kat são destaques na linha para Páscoa da Sodiê Doces. A franquia de bolos vem conquistando os baianos com os lançamentos ovos de colher nos sabores Chocomoça, Alpino, Negresco e Delícia de Chocolate feito com Kit Kat.

As quatro novidades integram aos 13 sabores de recheios, já conhecidos pelos amantes da marca. O bolo Kit Kat é outra deliciosa sugestão para a Páscoa. Recém lançado, a guloseima é uma versão do famoso chocolate da Nestlé, feito de massa de chocolate, recheios de creme de KitKat, cobertura de mousse de chocolate com raspas de chocolate ao leite e chocolate KitKat.

A linha de Páscoa já pode ser encontrada nas lojas da marca na Barra (Rua Marquês de caravelas, 537) e na Paralela (Hipermercado Extra).

adblock ativo