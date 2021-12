Páscoa: Beer Culture promove evento com harmonização de chocolates em Salvador

Na semana da páscoa o The Bunker – Beer Culture, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, se transformará na “Fantástica Fábrica de Chocolate” com a participação da Beer Sommeleire e especialista em Gastronomia Regional, Priscila Pessôa. A profissional vai ministrar na próxima terça-feira (16) um workshop sobre Harmonização de Chocolates com Cervejas Especiais.

O evento vai ensinar harmonização de chocolates com cervejas especiais, onde serão servidos diversos tipos e receitas, junto com as cervejas selecionadas pela especialista, técnicas de degustação e de análise sensorial prometem levar o expectador ao nirvana dos sabores (o 3° sabor).

Serão servidos:

· Chocolate branco artesanal e industrializado com Belgian Fruit Lambic (Kriek).

· Chocolate ao leite artesanal e industrializado com American Juicy IPA/NE IPA

· Chocolate meio amargo artesanal e industrializado com uma Belgian Dark Strong Ale.

· Chocolate amargo artesanal e industrializado, Russian Imperial Stout.

