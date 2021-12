Para baianos, cerveja é a que melhor combina com refeições

Pode ser vatapá, caruru, ou aquele delicioso acarajé. Para os baianos, os pratos típicos do país possuem um traço em comum: ficam ainda melhores se acompanhados de uma cerveja bem gelada. Pesquisa nacional realizada pelo Ibope Inteligência mostra que 69% dos baianos apontam a cerveja como a bebida que melhor harmoniza com as receitas tipicamente brasileiras. Tal estatística coloca a Bahia à frente de todos os outros estados do país. Na sequência, também foram citados os refrigerantes (20%) e o vinho (7%).

Open Bar

A Fogo de Chão (Rio Vermelho) continua com o Festival Open Bar de Verão, de segunda a sábado. O pacote custa R$ 112 por pessoa e inclui, além das bebidas e do rodízio, sobremesa e café. Reservas: 3555-9292.

Lançamento

Na próxima quarta-feira (26), às 17 horas, será lançado na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) o livro Atlas da Culinária na Baía de Todos os Santos, organizado por Jailson de Andrade, Vanessa Hatje, Gal Meirelles e Núbia Ribeiro. O livro reúne informações sobre a culinária típica, mas não é um livro de receitas. É o resultado de 18 meses de análise e identificação dos pratos consumidos na localidade e das práticas sociais associadas ao seu consumo. Dos 30 pratos investigados, 21 são apresentados. R$ 60.

Alaíde solidária

Alaíde do Feijão comemora a 11ª edição do Quitanda do Saber com homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento será neste sábado, a partir das 13 horas, na Praça Pedro Archanjo (Pelourinho), com atrações como Tonho Matéria, Aloísio Menezes, Grupo Bambeia, Gal do Beco, além do Ilê Aiyê. Parte da renda será destinada às obras sociais do Ilê, com a compra de livros para a Escola Mãe Hilda. O ingresso será a "camisa solidária" que custa R$ 60 e inclui o tradicional Feijão de Alaíde, além de bebidas e sobremesas.

Sergio Arno em casa

O restaurante La Pasta Gialla acaba de inaugurar sua Rosticceria e, entre as delícias para levar para casa, o Tagliatelle de Espinafre

