Oficina gastronômica com Kátia Najara é realizada nesta quarta-feira

A chef Kátia Najara irá realizar uma oficina sobre como preparar um 'Jantar Italiano Pá-pum', no dia 15 de maio, quarta-feira, das 18h às 21h. O evento acontece no Makerspace ACBEU Bahia, na unidade ACBEU no Shopping Barra.

O cardápio inicia com Bruschetta na entrada, em seguida a Salada Caprese. Já no prato principal, será reparada a Carbonara e para encerrar, uma sobremesa italiana, o doce Tiramisù. Os ingredientes para o preparo serão fornecidos pela Perini, através de uma parceria.

A oficina será feita em português e com dicas em inglês. Os interessados podem realizar inscrições através da plataforma Sympla, com investimento de R$ 125.

